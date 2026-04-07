Kontrovers i Tyskland om regelen som krever at menn må rapportere lange utenlandsopphold

HQ

En lite kjent bestemmelse i Tysklands nye militærlovgivning har utløst kontroverser etter at den ble kjent: Menn i alderen 17 til 45 år kan bli pålagt å informere myndighetene eller søke om tillatelse hvis de planlegger å oppholde seg i utlandet i mer enn tre måneder.

Regelen er en del av en større reform av militærtjenestelovene i Tyskland, som har som mål å styrke det nasjonale forsvaret i en tid med økende spenninger i Europa. Ifølge forsvarsdepartementet er kravet utformet for å sikre nøyaktige registreringer i tilfelle en nødsituasjon.

"I en krisesituasjon trenger vi å vite hvem som befinner seg i utlandet i en lengre periode", sier en talsperson for departementet (via El Mundo), og fremstiller tiltaket som et spørsmål om beredskap snarere enn restriksjoner.

Selv om lignende ideer eksisterte under den kalde krigen, ble de aldri fullt ut implementert i fredstid. Frem til nå har slike forpliktelser vanligvis vært forbeholdt nasjonale krisesituasjoner.