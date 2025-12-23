Kontrovers med det engelske cricketlaget da de ble tatt i å drikke mellom Ashes-kampene

HQ

Det engelske cricketlaget er i hardt vær etter rapporter om at spillerne drakk mellom kampene, etter tre strake nederlag mot Australia i The Ashes. Mange medier skrev at noen av spillerne drakk "en betydelig del av tiden i Noosa, samt de to foregående dagene i Brisbane", ifølge BBC Sport.

Drikkingen skjedde i pauser i den fem kamper lange serien mellom England og Australia, der Australia vant de tre første testene (to tester til finner sted i desember og januar).

Rob Key, Englands cricketdirektør, sier til BBC Sport at han ikke er enig i drikkekulturen, men mener at rapportene har vært overdrevne og at overskriftene har vært misvisende. "Vi vil se nærmere på hva som er fakta, i motsetning til de tingene som har blitt pyntet på eller utdypet".

"Når du ser et bilde av fem eller seks karer som sitter og spiser lunsj, og et par av dem tar seg en drink, må du se hva som skjer med det", fortsatte Key, selv om han vil undersøke spillerne sine. "Hvis det er sant at det ble et utdrikningslag og folk er ute og drikker for mye hele tiden, er det ikke akseptabelt. Jeg er ikke enig i en drikkekultur. Jeg liker ikke en drikkekultur."