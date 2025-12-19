Kontrovers med trekningen av den spanske cupen fordi den gir toppklubber som Real Madrid og Barcelona urettferdige fordeler

HQ

Den spanske cupens (Copa del Rey) åttedelsfinaler ble avsluttet denne uken med flere overraskelser (førstedivisjonsklubber som Villarreal, Getafe og Celta de Vigo ble eliminert), men kvalifiseringen for de fire beste klubbene (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid og Athletic Bilbao), som beseiret sine rivaler, ofte tredjedivisjonsklubber, med knappest mulig margin.

Trekningen av åttendedelsfinalene, som spilles 13., 14. og 15. januar 2026, foretas 7. januar, fordi det gjenstår én åttendedelsfinalekamp, mellom Granada og Rayo Vallecano, ettersom Rayo spilte Conference League på samme tidspunkt (de slo Drita 3-0 og kvalifiserte seg til neste runde i UEFA-turneringen som nummer fem i ligaen).

Men det er kontroversielt ettersom trekningen ikke vil være rettferdig for alle lag. De fire klubbene som spiller i den spanske supercupen, det vil si de to beste lagene i LaLiga og de to beste lagene i Copa de foregående sesongene (Barça, Madrid, Atleti og Bilbao) vil bli paret med rivaler i lavere kategorier i Copa-trekningen.

Det betyr at det ikke vil være noen sjanser for en Clásico mellom Madrid og Barça eller et derby mellom Madrid og Atleti på dette tidlige stadiet av turneringen. I tillegg gir det bedre sjanser for toppklubbene til å kvalifisere seg til kvartfinalene, en fordel mange føler er urettferdig, og mange føler at konkurransen er skreddersydd for å sikre at enten Madrid eller Barcelona når finalen (noe som var tilfellet i fjor).

Klubber til åttedelsfinalene i Copa del Rey:

Dette er klubbene som vil delta i Copa del Reys åttendedelsfinaler. De vil bli paret etter trekningen 7. januar, og husk at A-lagene i pulje A kun vil bli paret med C-lagene i pulje C...

Den 6. januar spilles den siste gjenværende åttedelsfinalen mellom Rayo Vallecano (1. divisjon) og Granada (2. divisjon).



Pott A: Supercupen: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club Bilbao



Pott B: Første divisjon: Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna og Alavés



Pott C: Andre divisjon: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos og Albacete



Åttendedelsfinalene spilles mellom 13. og 15. januar 2026, og det spilles alltid en utslagskamp med ett ben i den laveste kategorien (eller ved uavgjort ved kamper mellom lag fra samme kategori).

Kvartfinalene vil fortsatt bli spilt med ett ben 4. februar, med første kamp i semifinalene 11. februar og andre kamp 4. mars, og det er ennå ikke satt noen dato for finalen.