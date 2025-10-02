Kontrovers om straffen som kostet Manchester City 2-2: "Veldig dumt å gjøre noe i boksen"

HQ

Manchester City ødela sjansene til å få en perfekt start på sesongen. Champions League med to mål av Erling Haaland ved å få et sent straffespark mot Monaco, og kampen endte 2-2. Straffen ble forårsaket av Nico Gonzalez, som sparket den engelske forsvarsspilleren Eric Dier i hodet, som senere omsatte straffen.

Hendelsen utløste en opphetet debatt mellom spillere og stab for begge lag, og en av Monacos trenere ble utvist. Dommer Jesús Gil Manzano ble bedt om å se på VAR, og straffen ble dømt.

Når man ser på reprisene, er det mange som påpeker at Dier treffer ballen først. Gonzalez' forseelse ble imidlertid vurdert som farlig spill, da foten hans traff Dier på siden av ansiktet. Pep Guardiola sa at forseelsen var "en veldig dum ting å gjøre i feltet i en så stor kamp i det siste minuttet".

"Hvis du sparker noen i ansiktet, er det vel straffespark. Det var ingen tvil om at de kom til å gi straffe. Du trenger bare å se bildet i ett sekund på skjermen, så er det straffe i europeisk fotball."

Frustrasjonen er forståelig, for det fortsetter, som BBC påpeker, en trend den siste tiden der Manchester City har fått et sent mål: 2-1-tap mot Brighton etter å ha sluppet inn et mål i det 89. minutt, 1-1 mot Arsenal, der de fikk målet i det 93. minutt...