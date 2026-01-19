Kontroversen om omslaget som kunne ha gjort slutt på Mario & Sonic-serien

HQ

Det har vært en alvorlig mangel på friidrettsspill av høy kvalitet de siste 25 årene. Dette er litt rart med tanke på hvor stort sommer-OL er, og at det har vært utallige suksesser tidligere, som Summer Games til Commodore 64, Track & Field II til NES, Olympic Gold: Barcelona '92 til Mega Drive, Athlete Kings til Sega Saturn, International Track & Field til Playstation, og selvfølgelig Virtua Athlete 2000 til Dreamcast.

De eneste friidrettsspillene med et rimelig stort budsjett som har blitt utgitt, er Mario & Sonic-spillene, som dessverre ikke har vært så underholdende som man kunne ha håpet, med tanke på de to ikoniske selskapene som står bak seriene. Og faktum er at de nesten ikke ble noe av heller - fordi Sega var frekke nok til å antyde på omslaget til det første spillet (Mario & Sonic at the Olympic Games) at Sonic kanskje var raskere enn Mario.

Dette ble avslørt av seriens produsent, Ryoichi Hasegawa, i et intervju med Arcade Attack Retro Gaming Network (via Insider Gaming ), der han forklarte at Nintendo var veldig opprørt over det faktum at Sonic var noen centimeter foran Mario på forsiden av spillet :

"Men det var en morsom historie. Det var selvfølgelig kunstverk av Mario, Sonic og andre figurer som sto på banen. Disse kunstverkene ble brukt til pakken, omslaget til bruksanvisningen, kassettetiketten og slike ting. Det var én liten feil. Sonics fot var foran Marios fot. Nintendo krevde at vi skulle endre prioriteten. Jeg husker det fortsatt. Vi sa: "Herregud! Vi må endre det, ellers blir det ingen avtale."

Og slik ble det. Nå vet du hvorfor Mario ser ut til å ligge noen centimeter foran Sonic i et løp som man kanskje skulle tro at sistnevnte ville vinne med letthet.