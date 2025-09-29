Konvensjonsvisning ser ut til å bekrefte Switch 2-versjoner for fem Lego-titler

HQ

Neste år vil TT Games lansere sin etterlengtede Lego Batman: Legacy of the Dark Knight på en rekke plattformer, inkludert Nintendo Switch 2. Når spillet kommer, vil utvikleren tilsynelatende ha hatt rikelig med erfaring med å få spillene sine til å kjøre på den hybride etterfølgerplattformen, i hvert fall hvis man skal tro på noen nye utstillingsbannere på Zurich Pop Con.

I følge X bruker Rebateman, viser en skjerm for Nintendo Switch 2 fem Lego-titler som ennå ikke har dedikerte versjoner på plattformen. Titlene er som følger :



Lego City Undercover



Lego Star Wars: The Skywalker Saga



Lego Jurassic Park



Lego Harry Potter Collection



Lego DC Superskurkene



Innlegget antyder til og med at dette bare kan være toppen av isfjellet også, ettersom de avslutter med "og kanskje mer jeg gikk glipp av."

Når det gjelder hva vi kan forvente av Switch 2 -versjonene av spillene, ser det ut til at jevnere ytelse og bedre grafikk er de vanlige forbedringene sammenlignet med de originale Switch -utgavene, men ettersom TT Games ikke har bekreftet noe av dette ennå, bør vi holde oss oppdatert før vi spekulerer mer.