koROBO, den åndelige etterfølgeren til Gamecube-klassikeren Chibi-Robo, kunngjør lanseringen av Kickstarter

Kickstarter har lenge vært en ideell plattform for studioer for å få prosjekter i gang som utgivere enten har forkastet på grunn av risiko eller fordi de ikke ser deres levedyktighet. Det er da fansen og crowdfunding kommer inn, og takket være dette har studioer blitt reddet i vanskelige tider, slik tilfellet var for Obsidian med Pillars of Eternity. Nå er det de tidligere utviklerne av Skip Ltd, studioet som ga oss det fantastiske Chibi-Robo på Gamecube, sin tur til å gjøre comeback.

HQ

Tiny Wonder Studio, det nye teamet som består av mange av disse veteranene, har kunngjort lanseringen av en kampanje på crowdfundind-plattformen for å utvikle koROBO, en åndelig etterfølger til Chibi-Robo, som vil være "en 3D action-eventyrplattformspiller, 22. juli.

Ifølge BitSummit-arrangementet som finner sted i Kyoto (takk, VGC), får vi vite at koROBO vil være et koselig spill der spillerne "vil hjelpe familien, utføre oppgaver rundt hjemmet, møte de mange beboerne som bor i leilighetsbygningen, og forsvare Tom og de han elsker mot en mystisk fiende ... som kan reise gjennom romtid," sier studioet.

Hvis de får nok finansiering, lover de også å bringe koROBO -eventyret til konsoller, så hold et øye med Kickstarter-siden deres hvis du vil støtte prosjektet.