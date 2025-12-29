Kosovos statsminister Albin Kurti vinner nyvalg og bryter det politiske dødvannet

HQ

Kosovos statsminister Albin Kurti vant en avgjørende seier i søndagens nyvalg, noe som gjorde slutt på et flere måneder langt politisk dødvann og styrket hans mandat til å regjere. Hans parti, Selvbestemmelsespartiet, fikk drøyt 49 prosent av stemmene, nok til å danne flertall sammen med mindre koalisjonspartnere.

Den fastlåste situasjonen hadde lammet parlamentet i mesteparten av 2025, og forsinket internasjonal finansiering på rundt 1 milliard euro. Kurti planlegger nå å gjennomføre innenlandske reformer, inkludert velferdsutbygging og høyere lønninger i offentlig sektor, i tillegg til å fremme Kosovos EU-ambisjoner.

Utfordringene gjenstår, blant annet det anstrengte forholdet til Serbia, svake helse- og utdanningssystemer og ettervirkningene av EU-sanksjonene som ble innført i 2023. EU har siden da gått inn for å oppheve disse tiltakene, noe som har lettet presset på Kurtis regjering.