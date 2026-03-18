Kostnaden for Golden Dome stiger til 185 milliarder dollar

USA har økt de anslåtte kostnadene for missilforsvarssystemet "Golden Dome" til 185 milliarder dollar, i takt med at landet setter fart på utviklingen av rombaserte kapasiteter for å motvirke nye trusler.

Offisielle tjenestemenn sa at selskaper som Lockheed Martin, RTX Corporation og Northrop Grumman har sluttet seg til programmet som viktige leverandører, og at de jobber med kommando- og kontrollsystemer og avansert sporingsteknologi.

Systemet tar sikte på å kombinere bakkebaserte avskjæringssystemer med satellitter som er i stand til å oppdage og spore missiltrusler fra verdensrommet. Pentagon sier at prosjektet vil bli levert i løpet av det neste tiåret, men tjenestemennene erkjenner at de rombaserte avskjæringssystemene fortsatt er det mest utfordrende og kostbare elementet i planen.

Prosjektet, som Trumps administrasjon satte i gang i 2025 og som skal være operativt rundt 2029-2030, er ment å være en avansert, landsdekkende versjon av Israels Iron Dome, som ved hjelp av rombaserte sensorer og avskjæringsmissiler skal beskytte hele USA mot avanserte trusler som hypersoniske glidefly og interkontinentale ballistiske missiler.