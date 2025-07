Kostymene som statistene i Sinners hadde på seg, var opprinnelig designet for Marvels Blade

HQ

Her er en interessant måte å resirkulere på: Mens Marvel fortsetter å flakse rundt som en Magikarp med sprut, ute av stand til å gjøre noe som helst med Blade-filmen, ser det ut til at andre produksjonsteam gjør bruk av produktene som er blitt til overs etter den stillestående filmen.

Spesielt ble det avslørt at Sinners' produksjonsteam var i stand til å bruke en haug med kostymer etterlatt av Blade-teamet. En av produsentene for Sinners, Sev Ohanian, avslørte i et intervju med ScreenCrush at Blade opprinnelig skulle foregå i fortiden. Som vi vet, har filmen siden blitt lekt med og ligger nå i limbo, noe som førte til at kostymene til statister ble solgt til Sinners produksjonsteam.

Så en vampyrfilm har klart å få mest mulig ut av kostymene som en annen har etterlatt seg. Med Sinners som bevis på at vampyrer fortsatt kan være utrolig populære, kan Marvel kanskje fortsette å jobbe med sin Blade-film med Mahershala Ali. Vi lurer på om de vil prøve å kjøpe tilbake de brukte kostymene fra Sinners -teamet. Sannsynligvis ikke, med tanke på at de fleste av kostymene må være dekket av falskt blod nå.

Dette er en annonse: