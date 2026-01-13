KPop Demon Hunter-forfattere har laget et manus til en Lord Farquaad-film

HQ

Selv om han kanskje har møtt sitt tilsynelatende endelikt i dragens buk under Shrek, er det ikke sikkert at Lord Farquaads historie er fullført. Det sier i hvert fall KPop Demon Hunters-forfatterne Danya Jimenez og Hannah McMechan, som har skrevet et manus om den lille skurken.

Dette kommer via The Hollywood Reporter, fra en artikkel som hovedsakelig beskriver parets arbeid med Tim Burton på den kommende nyinnspillingen av Attack of the Fifty Foot Woman. Nederst i artikkelen ser vi at DreamWorks tok manuset om Lord Farquaad, men prosjektets status er foreløpig ukjent.

Andre prosjekter Jimenez og McMechan har skrevet på inkluderer en Cheech & Chong-biopic, i tillegg til en original spillefilm, en originalserie, Apple TV-serien Brothers med Matthew McConaughey og Woody Harrelson i hovedrollene, og mer. Det er trygt å si at de er ganske travle, og det kan derfor hende at Lord Farquaads ufortalte historie forblir for alltid i et DreamWorks-hvelv.