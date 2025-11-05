KPop Demon Hunters 2 i produksjon, planlagt premiere i 2029

HQ

Netflix og Sony forbereder seg på å slippe løs de musikalske demonjegerne nok en gang. Haken? Det kommer til å ta en stund. For selv om det nå er bekreftet at produksjonen av KPop Demon Hunters 2 er i full gang, vil premieren ikke finne sted før om fire år - i 2029, for å være nøyaktig. Årsaken til dette sies å være at det rett og slett tar tid å produsere en animasjonsfilm, spesielt en av det kaliberet de sikter mot med KPop Demon Hunters 2.

Detaljer om handlingen, stemmeskuespillere eller musikk er ennå ikke avslørt, men Sony og Netflix antyder at den nye filmen vil utforske mer av jentenes bakgrunn og (selvfølgelig) utvide universet. Fans av den første filmen vil rett og slett ha et lite tomrom å fylle - og noen håper at ryktene om en mulig turné eller et annet tematisk live-arrangement knyttet til KPop Demon Hunters vil materialisere seg. Om det blir virkelighet gjenstår å se.

Ser du frem til flere eventyr med de musikalske demonjegerne?