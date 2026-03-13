KPop Demon Hunters 2 offisielt bekreftet

HQ

Vi har snakket om en potensiell KPop Demon Hunters oppfølger en stund, og selv om det virket sikkert at Netflix ville bestille en oppfølger til tidenes mest populære film på sin plattform, har vi det nå skriftlig. HUNTR/X kommer tilbake for et ekstranummer, ettersom KPop Demon Hunters offisielt vender tilbake.

I Netflix Tudum-artikkelen ser vi at regissørene Maggie Kang og Chris Appelhans kommer tilbake, som en del av en eksklusiv, flerårig skrive- og regissøravtale med paret, som vil se dem produsere flere animerte prosjekter for Netflix. KPop Demon Hunters 2 vil være det første av disse prosjektene.

"Jeg føler en enorm stolthet som koreansk filmskaper over at publikum ønsker mer av denne koreanske historien og våre koreanske karakterer", sa Kang. "Det er så mye mer i denne verdenen vi har bygget opp, og jeg gleder meg til å vise dere det. Dette er bare begynnelsen."

"Disse karakterene er som familie for oss, og deres verden har blitt vårt andre hjem. Vi gleder oss til å skrive deres neste kapittel, utfordre dem og se dem utvikle seg - og fortsette å flytte grensene for hvordan musikk, animasjon og historie kan forenes", la Appelhans til.

KPop Demon Hunters 2 har foreløpig ingen lanseringsdato, men det antas at filmen tidligst kan få premiere i 2029, mens den faktiske datoen sannsynligvis blir senere.