KPop Demon Hunters dominerer som topptrend for Halloween-kostymer på Google

KPop Demon Hunters har virkelig blitt en hit-sensasjon i 2025, med animasjonsfilmen som knuste rekorder på Netflix og deretter gikk over til andre territorier og ble en hit også. Den har knust rekorder på musikklistene, og det neste området den ser ut til å dominere, er i avdelingen for populære Halloween-kostymer.

Google har avslørt de mest populære Halloween-kostymene for 2025, og av de 25 på denne listen er KPop Demon Hunters på de fem øverste plassene og på seks av de ti øverste plassene totalt.

Som det ser ut nå, er Rumi den mest populære kostymeideen, men hun etterfølges av henholdsvis Zoey, Mira, Jinu, og Baby Saja på topp fem. Derpy the Tiger kommer på åttende plass.

Utover KPop Demon Hunters, inkluderer de andre mest populære kostymene A Minecraft Movie's Chicken Jockey, en Labubu, Elphaba fra Wicked, The Lorax, og lenger ned på listen finner vi Pyramid Head og Nurse fra Silent Hill 2, Superman og Supergirl, Toothless the Dragon, Wednesday Addams, og en el classico av Lord Farquaad fra Shrek.

Sjekk ut hele listen her, og fortell oss nedenfor hva ditt Halloween-kostyme skal være i 2025.