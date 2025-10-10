KPop Demon Hunters får platina live på The Tonight Show

HQ

Suksessen til KPop Demon Hunters fortsetter å stige utover skjermen. Nå har soundtracket offisielt nådd platinastatus. Kunngjøringen kom live på The Tonight Show med Jimmy Fallon, der sangerne EJAE, Audrey Nuna og Rei Ami mottok prisen til deres åpenbare overraskelse. Trioen, som opptrer som Rumi, Mira og Zoey i filmen, har sett sangen Golden dominere de globale hitlistene og sementere filmens kulturelle gjennomslagskraft. "Denne filmen har påvirket oss alle så mye på et følelsesmessig nivå", sa de til Fallon. Med skyhøye strømmetall og stadig økende fanentusiasme, viser KPop Demon Hunters ingen tegn til å bremse ned. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller på følgende lenke. Go!