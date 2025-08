KPop Demon Hunters' fiktive band dominerer for tiden musikklistene

HQ

Da KPop Demon Hunters kom på Netflix, rapporterte vi om suksessen som filmens fiktive band hadde på den virkelige verdens musikklister, som på det tidspunktet hadde sett den klatre høyt nok opp på US Billboard Hot 100 til å bli en av de største originale filmlåtene gjennom tidene. Siden den gang har den bare vokst og vokst i popularitet.

I skrivende stund ligger Huntr/x på andreplass på Billboard-listen, med sangen Golden bare slått av Alex Warrens Ordinary. Dette er imidlertid ikke den eneste låten bandet har på denne listen, da det også har den 19. største låten for øyeblikket med How It's Done og den 31. største med What It Sounds Like.

I Storbritannia er suksessen den samme, ettersom Golden faktisk topper listene, foran Justin Bieber, Drake, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Calvin Harris og mange flere. Ingen av Huntr/x' andre sanger nådde opp på den britiske topp 100-listen, men noen andre band fra filmen dukket opp.

I Storbritannia ligger Saja Boys, et annet fiktivt band fra filmen, på 10. og 11. plass på listene med låtene Your Idol og Soda Pop. I tillegg kommer sangen Takedown fra bandet Twice, men her er det en hake at denne gruppen faktisk består av virkelige musikere. I USA gjorde begge Saja Boys -låtene også suksess, på henholdsvis 12. og 21. plass, mens Twices Takedown havnet på 76. plass. Utover dette nådde sangen Free fra filmen også 30. plass på de amerikanske hitlistene.

Er du overrasket over suksessen til dette filmalbumet?