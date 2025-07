KPop Demon Hunters' fiktive musikkgruppe bryter seg inn på Billboard Hot 100-listene

HQ

Hvis du trenger et bevis på at K-pop er en sensasjon over hele verden og ikke bare i Korea, trenger du bare å ta en titt på Billboard Hot 100-listen, som dokumenterer de mest populære sangene i USA for øyeblikket.

For øyeblikket er det en sang fra et K-pop-band som ikke en gang finnes i virkeligheten som er med på listen, ettersom gruppen Huntr/x fra Netflix' animasjonsfilm KPop Demon Hunters har jobbet seg inn på listen, helt opp til 80. plass. Jepp, en fiktiv musikkgruppe har utkonkurrert store stjerner som Ed Sheeran.

Nærmere bestemt er det gruppens låt Golden som har kommet seg inn på listen, og den har plassert seg like høyt som den globale sensasjonen Blackpink noensinne har klart å oppnå. Dette beviser helt klart at k-pop er populært, og også at filmen er en stor hit og verdt å se, noe vi kan skrive under på i vår egen anmeldelse.

