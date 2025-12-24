Gamereactor

KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters har blitt sett en halv milliard ganger

Det er Netflix' mest sette film med en milepæl nå.

HQ

KPop Demon Hunters har nok en gang bevist kraften i stilistisk animasjon og øreorm-musikk, ettersom den har passert 500 millioner visninger verden over på Netflix. Dette er et enormt imponerende antall, og gjør KPop Demon Hunters til den klart mest sette filmen på plattformen.

Netflix' offisielle rangering på nettstedet hevder fortsatt at KPop Demon Hunters har rundt 325 millioner visninger, men ifølge de offisielle sosiale mediene har de bekreftet at antallet har passert en halv milliard. Dette gjør den ikke bare til Netflix' mest sette Netflix-film gjennom tidene, men er også et høyere tall enn noe annet show på plattformen, engelsk eller ikke-engelsk. Folk elsker KPop Demon Hunters.

KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters
FILM-ANMELDELSE. Skrevet av Moa Andersson

Moa har tatt på seg oppgaven med å anmelde Netflix' KPop Demon Hunters og har mildt sagt funnet det vanskelig å ikke spille albumet på repeat...



