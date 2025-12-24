KPop Demon Hunters har blitt sett en halv milliard ganger

HQ

KPop Demon Hunters har nok en gang bevist kraften i stilistisk animasjon og øreorm-musikk, ettersom den har passert 500 millioner visninger verden over på Netflix. Dette er et enormt imponerende antall, og gjør KPop Demon Hunters til den klart mest sette filmen på plattformen.

Netflix' offisielle rangering på nettstedet hevder fortsatt at KPop Demon Hunters har rundt 325 millioner visninger, men ifølge de offisielle sosiale mediene har de bekreftet at antallet har passert en halv milliard. Dette gjør den ikke bare til Netflix' mest sette Netflix-film gjennom tidene, men er også et høyere tall enn noe annet show på plattformen, engelsk eller ikke-engelsk. Folk elsker KPop Demon Hunters.