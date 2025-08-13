KPop Demon Hunters låten Golden går til topps på Billboard Hot 100

HQ

Netflix har nådd nok en stor milepæl med sin animasjonsfilm KPop Demon Hunters. Sangen fra filmen, Golden, har nå nådd førsteplassen på Billboard Hot 100.

Mange K-pop-låter har nådd den posisjonen før, men dette er første gang et rent kvinnelig band har oppnådd den bragden. Ifølge Billboard (via BBC) nådde låten 32 millioner strømminger bare i løpet av den første uken i august, noe som befester dens posisjon som en hit.

En annen låt fra KPop Demon Hunters nådde 8. plass på Hot 100-listen. Låten Your Idol, som fremføres av de fiktive rivalene til hovedpersonene i filmen, har gått gjennom hitlistene siden filmen kom ut.

Netflix ser allerede på muligheter for oppfølgere og til og med en nyinnspilling av KPop Demon Hunters, med en planlagt kinopremiere som inneholder sing-along-versjoner av filmens låter.

Dette er en annonse: