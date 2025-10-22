KPop Demon Hunters merchandise planlagt med avtale mellom Netflix, Mattel og Hasbro

HQ

Netflix ligger langt etter i sine planer om å markedsføre og utvide verdenen til KPop Demon Hunters, sannsynligvis fordi strømmetjenesten ikke forventet at animasjonsfilmen skulle eksplodere på den måten den gjorde. Den er nå plattformens største film, og den er også en global gigant på musikklistene, og på grunn av denne enorme suksessen er tiden inne for Netflix til å gå sammen med Hasbro og Mattel for å lage en rekke merchandise for IP-en.

I følge Variety er det uttalt at en rekke varer er på vei som spenner over leker, samleobjekter, plysjbamser, spill og til og med rollespillprodukter. Varene vil begynne å komme våren tidlig i 2026, og ja, dette ser ut til å være en så het IP-vare at rivaler og Hasbro kombinerer som "co-master" rettighetshavere for prosjektet.

Det nevnes at målet med denne produktserien vil være å "la fans i alle aldre få oppleve filmens karakterer, musikk og verden på nye og morsomme måter."

Det er allerede bekreftet at en oppfølger til filmen også er på vei, noe som betyr at denne avtalen uten tvil vil nå nye høyder når det er på tide å utvide og utvide KPop Demon Hunters -universet.

Dette er en annonse: