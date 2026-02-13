KPop Demon Hunters' oppfølger vil ikke være klar før 2029

HQ

KPop Demon Hunters var den animerte strømmefilmen som tok verden med storm i fjor. Det er ikke overraskende at en oppfølger ble annonsert kort tid etter at filmen fikk sine siste hundre millioner visninger på Netflix, men ikke gjør deg noen forhåpninger om en snarlig lansering.

Det ser ut til at vi må vente til minst 2030 før vi får denne filmen på skjermen. I et intervju med Sony Pictures Animations presidenter Kristine Belson og Damien de Froberville, uttalte The Hollywood Reporter at den ryktede lanseringsdatoen for KPop Demon Hunters 2 i 2029 virket usannsynlig. Belson klappet seg på nesen, noe som indikerte at reporteren hadde rett, og uttalte deretter at de to forfatterne av den opprinnelige filmen ikke vil komme i gang før etter at all prisutdelingssesongen er over.

Det er imidlertid stor spenning knyttet til oppfølgeren, og De Froberville sier at KPop Demon Hunters -universet er like rikt som Spider-Verse. "KPop blir det samme. Det er akkurat som Spider-Verse. Verden er så rik - demonenes verden og popstjernens [element], det som skjedde med Jinu. Det er så mye vi kan utvide til", sa han om oppfølgeren.

Etter å ha lovet Spider-Man: Beyond the Spider-Verse for 2024 og ikke klart å levere den, ser det ut til at SPA vet mye mer om produksjonsplanen sin akkurat nå, og kan gi animatørene den tiden som er nødvendig for å levere gode animasjonsfilmer. Dessverre betyr dette imidlertid ingen KPop Demon Hunters 2 i sannsynligvis rundt fire år på et minimum.