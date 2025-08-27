KPop Demon Hunters oppfølgeren offisielt i gang hos Netflix

HQ

Sony Pictures Animation og Netflix går videre med en oppfølger til den animerte suksessfilmen KPop Demon Hunters. Etter at det nylig ble avslørt at filmen var Netflix' mest sette film noensinne, bør det ikke overraske noen å se at strømmetjenesten ønsker å kapitalisere på den suksessen.

Ifølge The Hollywood Reporter får KPop Demon Hunters en oppfølger så lenge avtalesamtalene mellom Sony og Netflix går bra. Sammenkoblingen har tilsynelatende gått ganske greit så langt, men noen innsidere bekymrer seg for om Sony vil tro at de har gitt bort nøklene til kongeriket ved å tillate Netflix å gi ut en så vellykket film.

Det er usannsynlig at det kan ødelegge et vellykket forhold, og Sony vil fortsatt tjene godt på en oppfølger og originalfilmen, ifølge THR. En Oscar-kampanje er tilsynelatende også satt for KPop Demon Hunters, noe som igjen viser kraften i denne filmens popularitet.

Filmen gikk fra å være nok en Netflix-utgivelse til å bli den mest populære filmen på plattformen, KPop Demon Hunters sjokkerte verden da den fortsatte å vokse i popularitet i sin femte og sjette uke på Netflix. En oppfølger virker derfor som en selvfølge på dette tidspunktet, men med tanke på innsatsen Sony Pictures Animation legger ned i spillefilmer, tviler vi på at vi får se den før om noen år.