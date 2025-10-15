KPop Demon Hunters skaperen avviser ideen om live-action-filmatisering

HQ

KPop Demon Hunters er utvilsomt Netflix' store filmsuksess så langt i år, og det planlegges allerede oppfølgere ettersom strømmetjenesten ønsker å franchise så mye som mulig av sin siste suksess. Noe som også ble nevnt å være i Netflix' planer, er en live-action-filmatisering.

Maggie Kang, medregissør og skaperen av KPop Demon Hunters, er ikke en fan av dette konseptet. I et intervju med BBC forsøkte hun å avvise en live-action-filmatisering, da hun mente det ville bli vanskelig å få det til å fungere. "Det er så mange elementer i tonen og komedien som egner seg så godt for animasjon", sa hun.

"Det er veldig vanskelig å forestille seg disse karakterene i en live action-verden. Det ville føles for jordnært. Så det ville absolutt ikke fungert for meg." Chris Appelhans, Kangs medregissør, sa også at den var dårlig gjennomtenkt. "En av de flotte tingene med animasjon er at man kan lage disse komposittene av umulig gode egenskaper. Rumi kan være en tåpelig komiker, og så synge og gjøre et snurrende baklengs spark et sekund senere, for så å falle fritt gjennom himmelen", sa han. "Jeg husker at de har adaptert mange forskjellige animeserier, og ofte føles det bare litt oppstyltet."

Med Lilo & Stitch, Løvenes konge og flere andre filmer som drar inn store billettinntekter, er det lett å forstå hvorfor Hollywood er så besatt av å overføre animasjonssuksesser til et annet medium, men samtidig er det i stor grad respektløst overfor animatørene og animasjon som helhet. Live-action-filmatiseringer fungerer ofte ut fra premisset om å bringe noe mer ekte, mer levende til et publikum, mens det faktisk ser ut til at skaperne av KPop Demon Hunters mener at den reneste formen for film er den du kan se på Netflix akkurat nå.