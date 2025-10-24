KPop Demon Hunters tar brettspillene i bruk med Monopoly Deal-utgaven

HQ

Det ble nylig bekreftet at Hasbro og Mattel går sammen om en serie KPop Demon Hunters merchandise for Netflix, men den avtalen er for det meste satt til å bli en forbrukervirkelighet i 2026. Likevel vil det være måter å sole seg i det populære animasjonsfilmuniverset før den tid, ettersom en Monopoly Deal -variant med fokus på KPop Demon Hunters har blitt avslørt.

Spillet er tilgjengelig for forhåndsbestilling på Amazon i dag, og skal lanseres 15. desember 2025, akkurat i tide til høytiden. Dette er den mindre og mer fartsfylte versjonen av brettspillet som ber spillerne om å samle gjenstander som noen av de ikoniske karakterene for å vinne.

Vi har fått vite at spillet er laget for spillere fra åtte år og oppover, og at det kan spilles i grupper på 2-5 personer. Spillene skal vare rundt 15 minutter, og de fem tilgjengelige karakterene som tilbys inkluderer Rumi, Mira, Zoey, Jinu og Derpy, som hver har en unik evne til å bruke i spillet.

Du kan låse ned en versjon av spillet i dag for $ 13.

