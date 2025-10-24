KPop Demon Hunters tar brettspillene i bruk med Monopoly Deal-utgaven
Du kan forhåndsbestille spillet i dag og spille det i løpet av ferien.
Det ble nylig bekreftet at Hasbro og Mattel går sammen om en serie KPop Demon Hunters merchandise for Netflix, men den avtalen er for det meste satt til å bli en forbrukervirkelighet i 2026. Likevel vil det være måter å sole seg i det populære animasjonsfilmuniverset før den tid, ettersom en Monopoly Deal -variant med fokus på KPop Demon Hunters har blitt avslørt.
Spillet er tilgjengelig for forhåndsbestilling på Amazon i dag, og skal lanseres 15. desember 2025, akkurat i tide til høytiden. Dette er den mindre og mer fartsfylte versjonen av brettspillet som ber spillerne om å samle gjenstander som noen av de ikoniske karakterene for å vinne.
Vi har fått vite at spillet er laget for spillere fra åtte år og oppover, og at det kan spilles i grupper på 2-5 personer. Spillene skal vare rundt 15 minutter, og de fem tilgjengelige karakterene som tilbys inkluderer Rumi, Mira, Zoey, Jinu og Derpy, som hver har en unik evne til å bruke i spillet.
Du kan låse ned en versjon av spillet i dag for $ 13.