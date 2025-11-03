Kraftig jordskjelv på 6,3 dreper minst 20 i Nord-Afghanistan

HQ

Et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 rammet nær den nordafghanske byen Mazar-e Sharif tidlig mandag morgen og drepte minst 20 mennesker og skadet mer enn 300, ifølge lokale myndigheter. U.S. Geological Survey rapporterte at skjelvet skjedde på rundt 28 kilometers dyp, og at rystelsene kunne merkes i Balkh- og Samangan-provinsene.

Talsmann for helsedepartementet Sharfat Zaman sa at rundt 320 mennesker var under behandling for skader, men at det var ventet at dødstallet ville stige etter hvert som redningsmannskaper nådde frem til avsidesliggende landsbyer som var avskåret av ødeleggelsene. Bilder som ble delt på sosiale medier, viste redningsmannskaper som lette gjennom ruinene og trakk lik ut av sammenraste bygninger.

Den historiske Blå moské er blant de ødelagte landemerkene

En del av Mazar-e Sharifs Blå moské, et av Afghanistans mest ærverdige religiøse steder, ble skadet under skjelvet, ifølge Balkh-provinsens talsperson Haji Zaid. Den flere hundre år gamle moskeen (som antas å være gravstedet til fetteren og svigersønnen til profeten Muhammad) kan dateres tilbake til 1400-tallet. Verifiserte bilder viser knuste fliser og murverk spredt utover gårdsplassen, selv om hovedstrukturen fortsatt står.

Skjelvet forårsaket også strømbrudd over hele Afghanistan, inkludert i hovedstaden Kabul, bekrefter det nasjonale kraftselskapet. USGS utstedte en oransje alarm og advarte om potensielt omfattende ødeleggelser og betydelige tap av menneskeliv.

Denne siste katastrofen føyer seg inn i rekken av kriser som Taliban-administrasjonen står overfor, som allerede sliter med en kraftig nedgang i utenlandsk bistand, pågående deportasjoner av flyktninger og ettervirkningene av et jordskjelv i august som drepte mer enn 2000 mennesker i sørøst.

Afghanistan ligger på to aktive forkastningslinjer og er fortsatt et av verdens mest jordskjelvutsatte land. Tidligere hendelser av lignende omfang har krevd omfattende nasjonale og internasjonale tiltak.