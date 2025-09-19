Gamereactor

Verdensnyheter

Kraftig jordskjelv ryster det fjerne øst i Russland

Innbyggerne i Kamtjatka opplever rystelser og mindre tsunamivarsler.

Vi har nettopp fått nyheten om at et kraftig jordskjelv rystet den russiske Kamchatka-regionen tidlig fredag, noe som utløste tsunamivarsler langs halvøya og øyene i nærheten. Til tross for synlige bølger som nådde kysten, bekreftet myndighetene at ingen bygninger eller infrastruktur var skadet. Myndighetene satte nødetatene i høyeste beredskap da etterskjelvene fortsatte å kruse gjennom området. Regionen, som er kjent for hyppig seismisk aktivitet, har opplevd en rekke skjelv de siste ukene, inkludert ett som utløste globale tsunamivarsler tidligere i år. Innbyggerne delte bilder som viste husholdningsartikler som svaiet, men livet gikk stort sett tilbake til det normale i løpet av få timer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!

Kraftig jordskjelv ryster det fjerne øst i Russland
Bukt med utsikt over Stillehavet med panorama over byen Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka, Russland // Shutterstock

