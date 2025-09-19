Kraftig jordskjelv ryster det fjerne øst i Russland

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at et kraftig jordskjelv rystet den russiske Kamchatka-regionen tidlig fredag, noe som utløste tsunamivarsler langs halvøya og øyene i nærheten. Til tross for synlige bølger som nådde kysten, bekreftet myndighetene at ingen bygninger eller infrastruktur var skadet. Myndighetene satte nødetatene i høyeste beredskap da etterskjelvene fortsatte å kruse gjennom området. Regionen, som er kjent for hyppig seismisk aktivitet, har opplevd en rekke skjelv de siste ukene, inkludert ett som utløste globale tsunamivarsler tidligere i år. Innbyggerne delte bilder som viste husholdningsartikler som svaiet, men livet gikk stort sett tilbake til det normale i løpet av få timer. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!