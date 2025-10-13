Kraftig regn ødelegger Mexico og etterlater minst 44 døde Myndighetene setter i gang en kriseinnsats etter at uværet har utløst oversvømmelser og jordskred i flere delstater.

HQ Vi har nettopp fått nyheten. Flere dager med ubarmhjertig regn har forårsaket omfattende ødeleggelser i det sentrale og sørøstlige Mexico, der oversvømmelser og jordskred har krevd minst 44 menneskeliv. Regnskyllene, som ble utløst av de tropiske stormene Priscilla og Raymond, har lagt byer under vann, skadet infrastruktur og tvunget frem masseevakueringer. Myndighetene har iverksatt en beredskapsplan for å bistå de berørte lokalsamfunnene, mens redningsmannskaper fortsetter å navigere i oversvømte gater og kollapsede åssider, og myndighetene er fortsatt i høy beredskap mens gjenoppbyggingsarbeidet strekker seg over flere delstater. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!