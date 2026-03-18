Kraftig regn og fare for oversvømmelser truer MotoGP i Brasil denne helgen

Om mindre enn to dager begynner førerne å kjøre på Autodromo Ayrton Senna-banen i Goiania, hjemstedet til Brasils Grand Prix, det andre løpet i MotoGP-sesongen 2026. Men den renoverte banen, som var vertskap for Brasils GP mellom 1987 og 1989, og som etter omfattende renoveringsarbeider er klar til å være vertskap for motorsykkelrittet igjen, ble oversvømt mandag og tirsdag.

Det var varslet regn, men regnet var mye kraftigere enn forventet, og en adkomsttunnel ble fullstendig oversvømt, og deler av banen ble også oversvømt mandag og tirsdag, melder Motorsport. Byen Goiânia sendte tirsdag ettermiddag ut et varsel der de anbefalte folk å unngå å bevege seg i de berørte områdene hvis det var mulig.

Det er 48 timer igjen til helgens første løp, Moto3 fri trening 1 kl. 09.00 lokal tid, og løpsarrangørene håper at regnet vil stoppe før den tid, ellers må sesongens andre MotoGP avlyses. Qatar Grand Prix i april ble utsatt til november.