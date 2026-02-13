esports
PUBG: Battlegrounds
Krafton bekrefter de 24 lagene som deltar i første halvdel av PUBG Global Series 2026
De tidligere navngitte partnerlagene får selskap av 12 inviterte organisasjoner.
HQ
Etter hvert som vi kommer stadig nærmere begynnelsen av 2026 PUBG Global Series-sesongen, har Krafton nå avslørt de 24 lagene som vil være til stede i første halvdel av de planlagte arrangementene i sesongen. Disse lagene vil vises i både Circuit 1 og 2 av PGS (som spenner over PGS 1-6), og det er en haug med kjente ansikter ettersom de nylig avslørte 12 partnerlagene utgjør halvparten av organisasjonene.
Utover dette er 12 andre organisasjoner invitert, med to fra hver av følgende regioner: EMEA, Nord-Amerika, Kina, Thailand, Vietnam og Korea. Hvem de ulike teamene er, kan du se hele listen nedenfor.
Partnerteam:
- 17Gaming
- Anyone's Legend
- DN Soopers
- eArena
- Four Angry Men
- Full Sense
- Gen.G Esports
- Natus Vincere
- Petrichor Road
- Team Falcons
- Twisted Minds
- Virtus.pro
Inviterte lag:
- S2G Esports
- Team Vitality
- Furia
- Team Liquid
- JD Gaming
- Change the Game
- T1
- Crazy Raccoon
- Theerathon Five
- Made in Thailand
- The Expendables
- Finhay Cerberus
Det er ennå ikke oppgitt noen datoer for de kommende arrangementene, men vi forventer at dette vil endre seg veldig snart.