Krafton bekrefter de 24 lagene som deltar i første halvdel av PUBG Global Series 2026

Etter hvert som vi kommer stadig nærmere begynnelsen av 2026 PUBG Global Series-sesongen, har Krafton nå avslørt de 24 lagene som vil være til stede i første halvdel av de planlagte arrangementene i sesongen. Disse lagene vil vises i både Circuit 1 og 2 av PGS (som spenner over PGS 1-6), og det er en haug med kjente ansikter ettersom de nylig avslørte 12 partnerlagene utgjør halvparten av organisasjonene.

Utover dette er 12 andre organisasjoner invitert, med to fra hver av følgende regioner: EMEA, Nord-Amerika, Kina, Thailand, Vietnam og Korea. Hvem de ulike teamene er, kan du se hele listen nedenfor.

Partnerteam:



17Gaming



Anyone's Legend



DN Soopers



eArena



Four Angry Men



Full Sense



Gen.G Esports



Natus Vincere



Petrichor Road



Team Falcons



Twisted Minds



Virtus.pro



Inviterte lag:



S2G Esports



Team Vitality



Furia



Team Liquid



JD Gaming



Change the Game



T1



Crazy Raccoon



Theerathon Five



Made in Thailand



The Expendables



Finhay Cerberus



Det er ennå ikke oppgitt noen datoer for de kommende arrangementene, men vi forventer at dette vil endre seg veldig snart.