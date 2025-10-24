Krafton dobler satsingen på kunstig intelligens

HQ

Krafton er det siste av mange spillselskaper som åpent erklærer sin kjærlighet til kunstig intelligens, og kunngjør at de dobler satsingen på å bli en "AI-first"-virksomhet. Dette gjelder ikke bare spillutvikling, men alle aspekter av organisasjonen: automatiserte arbeidsflyter, AI-drevet HR, ledelsessystemer, AI i spillene og en hel infrastruktur bygget rundt dette.

Ikke overraskende har denne uttalelsen blitt svært dårlig mottatt av fansen. Og på Reddit pågår det noen heftige diskusjoner, der brukere påpeker hvordan dette vil ha en stor (negativ) innvirkning på kvaliteten på fremtidige spill.

En uttalelse fra Krafton lyder: (oversatt med Google) :

Krafton bygger et dydig økosystem for læring, deling og eksperimentering slik at medlemmene direkte kan oppleve og lede AI First-kulturen. Støtter AI-læring og bruk av arbeidsverktøy, med fokus på interne plattformer "AI-læringsknutepunkter (Learning Hub)", og deling av praktiske anvendelsestilfeller og kunnskap i hele selskapet. Vi driver også "AI Roundtable (Roundtable)" og "AI Hackathon (Hackathon)" for å spre en kultur for gjensidig læring og praksisorientert bruk av AI på tvers av yrker og organisasjoner.

En bruker på Reddit skriver :

"Hele dette selskapet har nettopp erklært sin egen død med dette."

Mange påpeker at i stedet for å satse alt på AI, bør spillselskapene fokusere på en menneskelig tilnærming. Med ekte kreativitet som den drivende faktoren, noe de fleste hevder at AI for øyeblikket ikke er i stand til. Også det faktum at Krafton nevner hvordan AI vil bli brukt til HR, har vekket sterke følelser.

"Kunstig intelligens som en infrastruktur for menneskelige ressurser høres ut som begynnelsen på endetiden."

Forsøk på å implementere mer kunstig intelligens er selvsagt ikke noe nytt. Og vi har sett både EA og Microsoft gå all in, med klare planer om å ta det så langt som mulig. Men spørsmålet gjenstår. Hvordan vil dette ende opp med å påvirke kvaliteten på spillene? Vi kan bare vente og se.