Krafton har åpnet et AAA-spillstudio i Canada

Krafton har annonsert at det har åpnet et annet AAA-spillutviklingsstudio, og at dette er basert i Montréal, Canada. Som nevnt i en pressemelding vil studioet bli ledet av bransjeveteran Patrik Méthé, men vil også se en samling veteraner bli med i ledende roller, som produsenten Benoit Frappier, regissøren Frédéric Duroc og teknologidirektøren Martin Paradis.

Ellers sies det at dette studioet, som bare er kjent som Krafton Montréal Studio, tar sikte på å ansette 150 personer i løpet av de neste tre årene, og når det gjelder hvilket spill utvikleren skal jobbe med bemerkes det at det første prosjektet vil være en tilpasning av den koreanske fantasy-romanserien, The Bird That Drinks Tears.

"Vi er begeistret over å åpne vårt første kanadiske AAA-studio i Montréal, en av verdens beste byer for videospillproduksjon," sier CH Kim, administrerende direktør i Krafton. " Det lokale utvalget av kreative og spesialiserte talenter er imponerende, og vi håper at mange vil bli med på laget vårt. Krafton Montréal Studio blir vårt tredje studio i Nord-Amerika, og vi har funnet en stor leder i Patrik som har lang erfaring med å bringe franchiser til nye høyder.

Ytterligere informasjon om spillet har ennå ikke blitt avslørt, men ettersom studioet fortsatt er i ansettelsesprosessen bør vi sannsynligvis ikke forvente denne tilpasningen på en stund.