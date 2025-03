Krafton kunngjør fordelingen av plasser til det globale mesterskapet på PUBG Mobile i 2025

HQ

Vi må vente ganske lenge på at PUBG Mobile Global Championship for 2025 skal skje, ettersom det er planlagt i november og desember i år. Det betyr ikke at det ikke er nyheter om det i naturen likevel, ettersom Krafton nå har kunngjort slottildelingen for turneringen.

Totalt skal 38 lag til Thailand senere i år. Vi kjenner ikke disse lagene ennå, ettersom kvalifiseringen vil bli håndtert i månedene frem til den. Det vi vet er hvor mange lag hver region vil sende, ettersom sporene er spredt som følger :



Sørøst-Asia: 7



Sentral- og Sør-Asia: 6



Amerika: 6



EU: 6



Midtøsten og Nord-Afrika: 6



Afrika: 1



Direkte invitasjoner: 7



Når det gjelder hvordan hvert spor vil bli opptjent regionalt, har Krafton også gitt en praktisk grafikk, som du kan se i X-innlegget nedenfor.