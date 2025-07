Krafton kunngjør oppkjøpet av Last Epoch -skaperne Eleventh Hour Games

HQ

Eleventh Hour Games (EHG), studioet som ble født ut av en undergruppe av spillere og ARPG-fans på Reddit i 2018, har blitt fullstendig anskaffet av Krafton, i en avtale som det nøyaktige beløpet ikke er kjent for, men en første betaling på 96 millioner dollar for 100% av studioet.

I 2024 lanserte Eleventh Hour Games (EHG) Last Epoch, en tittel som har sementert sin spillerbase solid og har klart å selge mer enn tre millioner eksemplarer. Utgiveren har ikke mistet teamets potensial av syne. Med dette oppkjøpet sikrer Krafton seg en konkurransedyktig IP i den overfylte ARPG-verdenen og vil bringe Last Epoch fra PC til konsoller i nær fremtid.

"Å bli en del av Krafton er en drøm som går i oppfyllelse for Eleventh Hour Games," sier Judd Cobler, administrerende direktør i Eleventh Hour Games. "Deres dypt forankrede lidenskap for ARPG-er stemmer perfekt overens med vår misjon. Med Kraftons støtte er EHG klar til å løfte Last Epoch -franchisen til enda større høyder. Som et studio bygget av spillere av sjangeren, kunne vi ikke vært mer begeistret for fremtiden."

"Vi er glade for å ønske Eleventh Hour Games velkommen til Krafton-familien," sier Maria Park, Head of Corporate Development i Krafton. "Teamets engasjement for ARPG-fellesskapet og innovative tilnærming til spillutvikling samsvarer sterkt med våre verdier. Deres vei fra et grasrotstudio til en verdenskjent ARPG-utvikler er intet mindre enn bemerkelsesverdig. Vi mener at dette oppkjøpet legger grunnlaget for en diversifisering av Kraftons sjangerportefølje og en utvidelse av særegne IP-franchiser. Dette oppkjøpet bekrefter også vår urokkelige lidenskap for gode spill og teamene som skaper dem. Vi vil alltid støtte utviklere som setter spillerne først."

Har du spilt Last Epoch, og hva tror du om spillets fremtid under Krafton-navnet?