Krafton planlegger å "utvide kraftige spillbaserte IP-er" i 2023

HQ

Krafton, utgiveren av PUBG: Battlegrounds og The Callisto Protocol har delt en oversikt over hva 2023 vil ha i vente for spillselskapet. Bemerket i et strategisk diskusjonsmøte med ansatte og deretter i en pressemelding, blir vi fortalt at Krafton vil være ute etter å "forbli standhaftig i vår ultimate visjon om å sikre og utvide kraftige spillbaserte IP-er," som administrerende direktør CH Kim uttalte.

For å legge til dette, deler pressemeldingen at Krafton også vil se på å forbedre sitt publiseringspotensial, gjennom bedre organisatoriske evner, bedre systemer, og også i investeringer og muligheter med andrepartsforlag.

Når det gjelder hva Krafton ser som fremtiden for spill, uttalte selskapet også at det ville utforske både web3 og dype læringsrom, da "veksten på disse områdene ikke kan garanteres uten investering, og at det er verdt å gå videre til disse teknologivertikalene, da de er nært knyttet til spillproduksjonsteknologi, " som Kim forklarte.

Til slutt bekrefter Krafton at PUBG vil fortsette å være en " hovedprioritet " for selskapet, men at disse målene alle vil være ute etter å hjelpe spillselskapet med å " utvikle en dypere katalog med titler" for fremtiden.