Krafton redder Hi-Fi Rush- og The Evil Within-studioet Tango Gameworks

Microsoft ble kraftig kritisert da selskapet plutselig kunngjorde nedleggelsen av Tango Gameworks, Arkane Austin og to andre Xbox-studioer. Spesielt Tango førte til mange spørsmål, ettersom flere Xbox Game Studios-sjefer hadde rost studioet etter lanseringen av Hi-Fi Rush. Mange håpet at dette betydde at vi ville få en oppfølger til spillet og/eller andre kreative prosjekter. Det så ut til at vi måtte gi opp det håpet, men ikke nå lenger.

Krafton, som sannsynligvis er mest kjent som utgiveren av PUBG, avslører at de ikke bare har kjøpt Tango Gameworks fra Xbox, men også rettighetene til Hi-Fi Rush. De gode nyhetene stopper ikke der heller, ettersom vi blir fortalt at Krafton "har til hensikt å samarbeide med Xbox og ZeniMax for å sikre en jevn overgang og opprettholde kontinuitet i Tango Gameworks, slik at det talentfulle teamet kan fortsette å utvikle Hi-Fi Rush IP og utforske fremtidige prosjekter", så det høres ut som om utviklere som ikke allerede har funnet arbeid andre steder, vil fortsette å lage flotte spill i studioet som ble grunnlagt av Shinji Mikami.

Hva håper du Tango Gameworks lager neste gang?