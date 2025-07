Krafton uttaler seg om Subnautica 2 -kontroversen

HQ

Krafton har funnet seg i alle slags varmt vann i det siste, ettersom morselskapet og eieren av Subnautica utvikler Unknown Worlds har blitt utsatt for flak fra fans etter at spillets Early Access-lansering ble forsinket til 2026. Selv om det kan virke ganske normalt, avslørte en rapport at opptil 250 millioner dollar var forventet å bli utbetalt som en personalbonus hvis visse økonomiske mål ble nådd av spillet innen utgangen av 2025, noe som overhodet ikke er oppnåelig for et spill som ikke kommer i hendene på fansen. Unødvendig å si, folk satte to og to sammen og antok at det var noe stygt spill ved hånden, selv om dette ifølge Krafton ikke var tilfelle i det hele tatt.

I en ny uttalelse lagt ut på utgiverens nettsted forklarer Krafton at av bonusen på 250 millioner dollar skulle 90% tildeles studioets tidligere ledelse, og når det gjelder hvorfor de nylig ble sluppet, forklarer Krafton at de ganske enkelt holdt tritt med sitt ansvar som studiosjefer.

"I tillegg til den opprinnelige kjøpesummen på 500 millioner dollar, tildelte vi omtrent 90 % av earn-out-kompensasjonen på opptil 250 millioner dollar til de tre tidligere lederne, med forventning om at de ville vise lederskap og aktivt engasjement i utviklingen av Subnautica 2.

"Men dessverre forlot de tidligere lederne ansvaret de var betrodd. Subnautica 2 var opprinnelig planlagt lansert med tidlig tilgang tidlig i 2024, men tidslinjen har siden blitt betydelig forsinket. Krafton har flere ganger bedt Charlie og Max om å gjenoppta rollene som henholdsvis spilldirektør og teknisk direktør, men begge har takket nei til dette. Etter fiaskoen med Moonbreaker ba Krafton Charlie om å vie seg til utviklingen av Subnautica 2. I stedet for å delta i spillutviklingen valgte han imidlertid å fokusere på et personlig filmprosjekt."

Krafton bygger videre på dette: "Krafton mener at fraværet av en sentral ledelse har resultert i gjentatt forvirring i retning og betydelige forsinkelser i den overordnede prosjektplanen. Den nåværende Early Access-versjonen kommer også til kort når det gjelder innholdsvolum. Vi er dypt skuffet over den tidligere ledelsens oppførsel, og fremfor alt føler vi oss dypt forrådt over at de ikke har vist fansen vår tillit."

For å kompensere for denne plutselige endringen forklarer Krafton at de "dypt respekterer" utviklingsteamet som består av et "dedikert kjerneteam som deler ekte lidenskap, ansvarlighet og engasjement for spillet." Det forklarer at det vil "fortsette å gi full og urokkelig støtte, slik at de kan fokusere utelukkende på å levere det eksepsjonelle spillet du fortjener," og for å legge til dette har Krafton "forpliktet seg til rettferdig og rettferdig kompensasjon for alle gjenværende ansatte i Unknown Worlds som kontinuerlig og utrettelig har bidratt til Subnautica 2s utvikling."