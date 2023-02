Kratos kunne ha dødd i et tidlig utkast til God of War Ragnarök

HQ

Advarsel! Denne artikkelen inneholder store spoilere for God of War Ragnarök.

Nå har du blitt advart, etter måneder med bekymring da vi endelig satte oss ned for å spille God of War Ragnarök, pustet vi alle lettet ut da rulleteksten endelig rullet og det ble bekreftet at Kratos ikke ville møte sin slutt i dette spillet.

Kratos' død var imidlertid noe forfatterne vurderte tungt. I følge Matt Sophos, den narrative regissøren for spillet, det "tidligste, tidligste utkastet til en disposisjon som vi hadde kommet opp med", som ville få Kratos til å dø i den første Thor -kampen.

"Og så," Sophos fortsatte. – Han skulle dø, og da var det ikke en permanent død. Hva som skulle skje - og jeg bryr meg ikke, vi kan fortelle dette, fordi det ikke skjer lenger, så dette er all fanfiksjon på dette tidspunktet - han ville bli trukket ut av helvete, i hovedsak, av Atreus. Men det har nå vært, som, 20 år har gått - det skulle bli en stor tid hopp-type ting. Så det var en versjon av det.»

Tilsynelatende gikk ikke forfatterne ned den ruten fordi spillets regissør, Eric Williams, ikke var en fan av det. Det virker som et interessant konsept, men med tanke på den enorme historien vi fikk i God of War Ragnarök, kan det være til det beste det ble utelatt.

Sophos la også til at den nåværende versjonen av historien i stedet tillot forfatterne å bedre formidle et tema om å trosse skjebnen. – Å vite at norrøn mytologi handler om skjebne og profeti og alt, og vi ville si «det er bullshit», vet du? Ingenting er skrevet som ikke kan skrives uskrevet, så lenge du er villig til å gjøre endringer i livet ditt, så er du ikke bundet til skjebnen.