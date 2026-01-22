Kratos VA Christopher Judge kommenterer Ryan Hursts rollebesetning i Amazons God of War serie

HQ

Han trodde kanskje at videospill ikke kunne skape overbevisende historier da han først skrev under på God of War, men Christopher Judge fikk snart vite at Sony Santa Monica siktet mot stjernene med sin God of War reboot fra 2018. Det er vanskelig å si at den gråhårede veteranen Kratos vi ser i den norrøne sagaen hadde vært den samme uten Judges motion capture og stemmeprestasjoner. Nå gir han fakkelen videre til Ryan Hurst, og det ser ut til at han ikke kunne vært lykkeligere.

Hurst skal spille Kratos i live-action Amazon Prime Video-serien, og på et nylig FanExpo-arrangement kommenterte Judge rollebesetningen hans. "Alt jeg ønsket, var at den som fikk rollen som Kratos, skulle elske, verdsette og respektere Kratos like mye som vi alle gjør", sa han. "Og med Ryan Hurst har de gjort det. Det er et fantastisk valg, ikke bare en flott skuespiller, men også en flott person og en spiller som har spilt God of War siden starten, så Kudos, du har en flott Kratos i live-action."

Stor ros fra Judge, som noen fans hadde håpet kunne reprisere sin rolle i live-action-serien. Hurst spilte faktisk Thor i God of War: Ragnarök, så vi kan forstå hvorfor Judge er så glad i ham som Kratos. Vi håper imidlertid at mannen som definerte God of War for den norrøne æraen kan få en slags cameo i den kommende serien.