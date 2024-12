Her er den, mine damer og herrer - den siste spikeren i Sonys superheltkiste. Sony visste det, alle i hele verden visste det, og det er derfor ikke rart at de nå legger lokket på dette elendige filmuniverset. Under det lokket klatrer bunnskraperen Kraven the Hunter vilt mot toppen, for på et eller annet vis å prøve å bli husket, men veien dit er umulig. Så sliten og uinspirert er denne Spider-Man-spinoffen, hvis eneste formål er å aldri gi slipp på Spider-Man-lisensen.

Dette blir tydelig tidlig i filmen, som sliter med å skape en illusjon av en handling, og man begynner å forstå hvorfor filmens premiere har blitt utsatt gang på gang når man fem minutter ut i filmen skjønner hvordan filmen vil ende. Den er ikke usammenhengende som Madame Web, men den er søvnig fortalt. Fragmentert. Slurvete satt sammen. Man kan nesten se hvilke scener og dialoger som er tatt om og limt inn for å skape en bedre struktur, men man kan se sprekkene i fasaden. Ut fra den slitne dialogen føles det som om filmen burde vært utgitt på begynnelsen av 2000-tallet, sammen med andre mislykkede tegneseriefilmer fra den tiden.

Kraven the Hunter er en utgått tegneserieside om hevn, om å omfavne sitt indre beist, om å gå tilbake til røttene, om at så lenge man er en venn av dyrene er det ok å drepe folk, eller noe sånt. Det synes jeg. Handlingen og karaktermotivasjonen er så tynn at jeg ikke klandrer slitne julehandlende kinogjengere for å sovne her og der, for det føles aldri som om det er noen reelle konsekvenser eller noe av betydning i denne actionthrilleren. Regissør JC Chandor klarer nemlig aldri å bestemme seg for hvilken tegneserietone han vil ha, noe som resulterer i et usikkert rot som stort sett bare er stygt å se på. Noen ganger er det på grensen til det komisk edgy, men det hele er så latterlig at man ikke klarer å la være å smile.

Du kan sikkert raspe ost på Aaron-Taylor Johnsons magemuskler, men det er alt skuespilleren har å by på i rollen sin. Han er like livløs som filmens konstruerte actionscener, og byr ikke på noe som får kinogjengeren til å ville vite mer om karakteren eller hans teite bakgrunnshistorie. Kraven er en billig, bortkastet actiondukke som kan kastes i popcornboksen, for det er ingenting minneverdig verken i handlingen eller de tannløse actionscenene, som stort sett bare er klissete green screen-effekter. Jeg synes mest synd på Russell Crowe, som har sunket ned til dette nivået av søppel.

Dette er en annonse:

Kraven the Hunter er kanskje ikke like morsom som den fullstendig håpløse Madame Web, men det er ikke langt unna, og der Morbius i det minste var underholdende takket være sitt ufrivillige meme-potensial, byr Kraven ikke på annet enn tomme kalorier. Hvis du vil ha noe virkelig hjernedødt til høytiden, kan Kraven sannsynligvis komme til unnsetning, men ellers er det bare å gjøre slutt på lidelsene til dette deformerte udyret.