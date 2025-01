Kraven the Hunter kommer digitalt 14. januar etter skuffende kinobesøk

HQ

Sonys Kraven the Hunter, med Aaron Taylor-Johnson i hovedrollen, er klar for digital lansering 14. januar. Filmen tar for seg opprinnelsen til en av Marvels ikoniske skurker, og skildrer Kravens forvandling til en formidabel jeger som drives av hevn mot sin far, Nikolai Kravinoff, spilt av Russell Crowe. Til tross for sin actionfylte fortelling og R-klassifisering, underpresterte filmen på det globale kinokontoret, og spilte bare inn 59 millioner dollar.

Dette dårlige resultatet, sammen med fiaskoene til andre Sony Spider-Verse-filmer som Morbius og Madame Web, har ført til spekulasjoner om at Sony kan komme til å revurdere eller stanse fremtidige prosjekter sentrert rundt Spider-Man-relaterte karakterer. Ensemblet består av Ariana DeBose som Calypso Ezili, Fred Hechinger som Dmitri Smerdyakov/Chameleon, Alessandro Nivola som Aleksei Sytsevich/Rhino, og Christopher Abbott som Foreigner.

Kommer du til å gi Kraven en sjanse når den kommer på digitale plattformer?