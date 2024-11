Kraven the Hunter Regissør om Sonys Marvel-filmer: "Det har vært en blandet suksessrate"

HQ

Etter flere forsinkelser er Kraven the Hunter nesten her. Med premiere 13. desember er det ikke lenge igjen til folk (forhåpentligvis) vil fylle kinoene for å se Aaron Taylor-Johnson i rollen som den titulære Spider-Man-skurken.

I en samtale med ComicBook.com snakket regissør J.C. Chandor om Sonys Marvel- eller Spider-Man-universfilmer, som har hatt en mildt sagt dårlig merittliste. "Noen av fansen der ute, mange av fansen, var opprørt over visse avgjørelser og visse resultater [av Sonys Spider-Man-univers]," sa han. "Så har andre filmer blitt enorme suksesser. Så det har vært en blandet suksessrate. Folk må gi oss en sjanse og komme ut og støtte denne filmen, og bokstavelig talt prøve å vaske bort noe av alt det andre som har skjedd. Gi filmen vår en sjanse."

Madame Web viste seg å være en absolutt stinker, og selv om Venom viser seg å være det eneste, skinnende lyset i Sonys superheltfilmer, er det ikke slik at disse filmene er uunnværlige filmer, men i stedet bare klarer å håve inn penger på billettkontoret.

Hva synes du om Sonys Spider-Man-filmer?