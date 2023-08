Kraven the Hunter vil være en "tragedie

HQ

Ifølge filmens regissør, J.C. Chandor, blir Kraven the Hunter en tragedie, og vi kommer ikke til å forlate kinosalen med hevet hode.

Filmen, som er flyttet fra en lanseringsdato 6. oktober 2023 til 30. august 2024, er en opprinnelseshistorie om en av Spider-Mans mest kjente skurker. Den finner sted før Spidey møter storviltjegeren, og Aaron Taylor-Johnson tar opp kampen mot sin far, spilt av Russel Crowe.

I en samtale med Esquire sier filmens regissør at vi ikke får noen lykkelig historie i Kraven the Hunter. "Sony vil nok ikke at jeg skal begynne med dette", sier han. "Men historien er en tragedie. Når rulleteksten til denne filmen ruller, vil du, hvis du har fulgt godt med, ikke ha følelsen av at alt kommer til å ende bra."

Med tanke på at mange av de siste superheltfilmene har vært fiaskoer, risikerer Kraven the Hunter kanskje å bli en tragedie i mer enn bare handlingen. Men vi har lang tid å vente før den kommer ut og vi kan se om den synker eller svømmer.