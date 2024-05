Kraven the Hunter viser frem en siste trailer

HQ

Forsinkelse etter forsinkelse etter forsinkelse... Kraven the Hunter ser ikke ut til å ha hatt en veldig smidig produksjon, og nå har nok mange til og med glemt at det har gått nesten et helt år siden den første traileren til filmen ble vist. Filmen kommer imidlertid, sier Sony. Det kan du være helt sikker på. Den 13. desember er det forventet at filmen har premiere, så det blir med andre ord en god stund til. Hvis du trenger å friske opp minnet om hvordan filmen så ut, kan du sjekke ut den nyeste traileren for filmen nedenfor!