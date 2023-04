Kraven the Hunter-filmen vil bli vurdert R

HQ

Sony har avslørt litt ny informasjon om sin kommende Kraven the Hunter-film, som vil se Bullet Train og Kick Ass 'Aaron Taylor-Johnson ta på seg rollen som den klassiske Spider-Man-skurken. Filmen skal slippes senere i 2023, men Sony har gitt et første glimt bak lukkede dører på CinemaCon.

I følge DiscussingFilm viser Kraven the Hunter-opptakene hvordan den har tjent sin R-vurdering, da Aaron Taylor-Johnson i stykker fiendene sine med bare hender, føtter og til og med tenner mens han biter i ansiktet til en krypskytter.

Opptakene ender med at en annen berømt Spider-Man-skurk dukker opp i form av neshornet. I motsetning til nylige skildringer av karakteren, får denne versjonen av neshornet ham til å droppe mech-drakten og faktisk bli et neshornmonster. Det virker imidlertid ikke som om neshornet vil være Kravens hovedantagonist i filmen, da det ser ut til at rollen faller til Russel Crowe, som skal spille Kravens far.

Gleder du deg til Kraven the Hunter?