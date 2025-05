Kreml advarer mot Macrons forslag om utplassering av atomvåpen

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Onsdag kritiserte Kreml sterkt president Emmanuel Macrons forslag om at Frankrike er villig til å utplassere atombevæpnede fly i andre europeiske land.

"Amerikanerne har bomber på fly i Belgia, Tyskland, Italia og Tyrkia", sa Macron til TF1 på tirsdag. "Vi er klare til å åpne denne diskusjonen. Jeg vil definere rammene på en veldig spesifikk måte i ukene og månedene som kommer," la han til.

Ifølge Moskva vil et slikt trekk ikke styrke sikkerheten, men snarere øke spenningene på kontinentet. Forslaget, som Russland ser på som et skritt i retning av fransk kjernefysisk lederskap, har skapt bekymring over den skjøre strategiske stabiliteten.