Kreml avviste mandag beskyldningene fra fem europeiske land om at Russland var ansvarlig for opposisjonsleder Aleksej Navalnyjs død.

I en felles uttalelse i helgen sa Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sverige og Nederland at laboratorietester av prøver fra Navalnyjs kropp entydig påviste epibatidin, et giftstoff som forbindes med pilgiftfrosker i Sør-Amerika og som ikke finnes naturlig i Russland. Navalnyj døde i februar 2024 i en straffekoloni i Arktis, 47 år gammel.

Dmitrij Peskov // Shutterstock

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa at Moskva " avviser på det sterkeste" påstandene. "Vi aksepterer ikke slike beskyldninger. Vi anser dem som partiske og ubegrunnede," sa han til journalister.

Russiske myndigheter har gjentatte ganger benektet enhver innblanding i Navalnyjs død, som skjedde en måned før president Vladimir Putin sikret seg gjenvalg i en avstemning som ble sterkt kritisert i Vesten. Myndighetene hevder at Navalnyj døde av naturlige årsaker, og har forbudt hans politiske bevegelse som ekstremistisk...