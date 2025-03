HQ

Kreml har avfeid det nylige toppmøtet i London om Ukraina som alt annet enn et skritt mot fred, og hevder at europeiske lederes løfter om ytterligere finansiering og militær bistand til Kiev bare bidrar til å forlenge krigen (via Reuters).

Zelenskij møtte Starmer og andre vestlige tjenestemenn, og møtet resulterte i løfter som en luftforsvarsmissilpakke på 2 milliarder dollar fra Storbritannia, samtidig som det i bakgrunnen ble snakket om en fredsplan som skulle presenteres for USA.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov var ikke imponert, og insisterte på at slike tiltak bare forlenger fiendtlighetene, og antydet at reelle fremskritt bare ville komme hvis noen tvang Zelenskij til å revurdere sin holdning til forhandlinger.

I mellomtiden snakket Starmer om å danne en koalisjon av villige til å utforme en diplomatisk tilnærming, noe Moskva avviste som nytteløst uten betydelig overtalelse i Washington, spesielt etter ordvekslingen mellom Zelenskij og Trump noen dager tidligere. Foreløpig gjenstår det å se om disse anstrengelsene vil føre til fred eller forsterke splittelsen.