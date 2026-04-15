Kreml bagatelliserer Orbáns tap etter valgskiftet i Ungarn

HQ

Kreml har forsøkt å minimere de politiske konsekvensene av Viktor Orbáns valgnederlag, og insisterer på at forholdet til Ungarn aldri har vært så nært som mange oppfatter det.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov sa at Moskva var klar til å gå inn i en "pragmatisk dialog" med den påtroppende statsministeren Péter Magyar, og at de hadde inntatt en forsiktig avventende holdning etter avstemningen.

Til tross for den avmålte tonen representerer resultatet et betydelig tilbakeslag for Vladimir Putin, ettersom Ungarn hadde vært en av Moskvas nærmeste partnere i EU under Orbáns ledelse. Kreml har nå plassert Ungarn på linje med andre " uvennlige land" i Europa.

Magyar har signalisert et skifte i utenrikspolitikken, med mål om å balansere båndene til Vesten og samtidig opprettholde et pragmatisk forhold til Russland, særlig på energiområdet, der Ungarn fortsatt er svært avhengig av russiske forsyninger.