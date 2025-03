Kreml erkjenner at det er en lang vei å gå i forholdet mellom Russland og USA

HQ

Russlands vei til å reparere forholdet til USA er langt fra enkel, men Kreml er fortsatt håpefulle og mener at begge land har den politiske viljen til å få det til (via Reuters).

Kremls talsmann Dmitrij Peskov understreket at selv om reisen vil bli lang og vanskelig, er viljen til å forbedre forholdet til stede på begge sider, først og fremst hos de to presidentene.

Mye avhenger imidlertid av Ukrainas holdning, hvis diplomatiske samtaler med USA i Saudi-Arabia på tirsdag kan gi mer klarhet i om landet virkelig ønsker fred, ifølge Peskov.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har uttrykt at han er åpen for forhandlinger, men garantier for landets sikkerhet fra både USA og Europa er fortsatt et sentralt krav. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.