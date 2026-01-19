Kreml hevder Putin er utpekt til Trumps "fredsråd"

HQ

Kreml sa mandag at Vladimir Putin er invitert til å bli med i president Donald Trumps nyopprettede "fredsråd", et organ som skal overvåke våpenhvilen i Gaza og fremme en bredere konfliktløsning. Kremls talsmann, Dmitrij Peskov, sa at Moskva ønsket en avklaring fra Washington før de bestemte seg for om Putin ville takke ja.

Påstanden kommer samtidig som Russland ikke viser noen tegn til å avslutte sin invasjon av Ukraina. Putin har gjentatte ganger avvist forslag om våpenhvile og fortsetter militære operasjoner som har forårsaket store sivile tap, noe som gjør hans påståtte deltakelse i et fredsinitiativ umiddelbart omstridt. Det hvite hus har ikke bekreftet at det er sendt ut noen invitasjon.

Putin og Trump // Shutterstock

Peskov sa også at Putins spesialutsending, Kirill Dmitrijev, vil delta på World Economic Forum i Davos denne uken, der han forventes å møte medlemmer av den amerikanske delegasjonen. Det er fortsatt uklart om Trumps Gaza-forslag eller "fredstavlen" vil bli diskutert under disse møtene.

Trump kunngjorde styret i forrige uke som en del av sin plan for Gazas overgang etter krigen. Organet er ment å overvåke en våpenhvile og veilede territoriet mot langsiktig stabilitet, sammen med en egen komité bestående av palestinske eksperter. De første medlemmene inkluderer Trump som leder, Tony Blair, USAs utenriksminister Marco Rubio, Verdensbankens president Ajay Banga og flere av presidentens nære allierte.

Kremls utspill har gitt ytterligere tyngde til de mangeårige beskyldningene om at Trump har et sympatisk syn på Putin, særlig når det gjelder Ukraina. Kritikerne hevder at det å gi den russiske presidenten en rolle i det globale fredsarbeidet, samtidig som styrkene hans fortsetter å kjempe, risikerer å undergrave både styrets troverdighet og den bredere ideen om internasjonal fredsskaping.